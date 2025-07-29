Атака невідомих дронів на Ростовську область: в Сальську горить залізнична станція

Нічна атака дронів на Росію

В ніч на 29 липня невідомі безпілотники масовано атакують Ростовську область Російської Федерації.

Зокрема, про вибухи у небі та роботу ППО повідомили жителі Сальська і Волгодонська.

Додамо, що в ніч на 25 липня БпЛА вдарили по передмістю Таганрогу і Новочеркаська.

А в ніч на 22 липня дрони атакували аеродром "Міллерово" у Ростовській області, що має стратегічне значення.

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