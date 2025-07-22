Вибухи в Ростовській області: невідомі дрони атакують аеродром "Міллерово"
Пізно ввечері, 21 липня, у Ростовській області РФ лунають вибухи. Росіяни скаржаться на атаку невідомих дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Зокрема, стверджується, що дрони атакують військовий аеродром "Міллерово". На кадрах у соцмережах видно, що в районі об'єкта внаслідок прильотів виникають спалахи, а також є пожежа.
Перед цим у Міноборони РФ звітували, що нібито збили 12 безпілотників.
Зазначимо, що аеродром "Міллерово" - це стратегічний аеродром у Ростовській області. Він слугує базою для фронтової авіації, яка виконує завдання з підтримки піхоти РФ, що діє на сході та півдні України.
Атака на аеродром "Міллерово"
Нагадаємо, що обстріл цього аеродрому вже не перший. Зокрема, атака по об'єкту була ввечері, 23 грудня 2024 року. Тоді, як писали ЗМІ, цілями атаки могли бути штурмовики Су-25 ВПС Росії.
Також зазначимо, що на початку цього року стало відомо, що росіяни вирішили посилити охорону авіабази. Зокрема, супутникові знімки зафіксували нові укриття та ППО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.