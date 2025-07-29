ua en ru
Вт, 29 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Ростовській області лунають вибухи: під атакою, ймовірно, залізничний об'єкт

Ростовська область, Вівторок 29 липня 2025 03:35
UA EN RU
У Ростовській області лунають вибухи: під атакою, ймовірно, залізничний об'єкт Фото: Ростовську область масовано атакують ударні безпілотники (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Сальську та Волгодонську (Ростовська область) лунають потужні вибухи. Дрони, ймовірно, намагаються атакувати залізничний об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

За даними Telegram-каналу Baza, безпілотники атакують місто Сальськ. За інформацією місцевих жителів, у небі пролунали 4-5 вибухів, працює ППО.

Користувачі мережі пишуть, що дрони, ймовірно, намагаються атакувати якийсь залізничний об'єкт.

"Щонайменше чотири вибухи прогриміли в районі 2:00. У небі над Сальськом помітили 7 дронів, що пролітали. Працює ППО", - повідомляє Telegram-канал Mash.

Про спалахи і вибухи в небі також повідомляють жителі Волгодонська.

Дронові атаки на Росію

Останніми місяцями Росію атакують невідомі ударні безпілотники. Головними цілями ударів є об'єкти інфраструктури, оборонного комплексу та нафтопереробної галузі.

В ніч на 25 липня за кілька годин ППО збила щонайменше 30 безпілотників у місті Невинномиськ Ставропольського краю. Безпілотники також призупинили роботу восьми аеропортів Росії.

Крім того, тієї ночі невідомі БпЛА також атакували Ростовську область. У низці міст регіону лунали вибухи, а в місцях прильотів спалахнули пожежі.

А вранці 27 липня дрони вдарили по Ленінградській області. У регіоні призупинив роботу інтернет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Атака дронів
Новини
"Стіл миру накриють у Туреччині": Ердоган очікує завершення війни РФ проти України
"Стіл миру накриють у Туреччині": Ердоган очікує завершення війни РФ проти України
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку