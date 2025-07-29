У Ростовській області лунають вибухи: під атакою, ймовірно, залізничний об'єкт
У Сальську та Волгодонську (Ростовська область) лунають потужні вибухи. Дрони, ймовірно, намагаються атакувати залізничний об'єкт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.
За даними Telegram-каналу Baza, безпілотники атакують місто Сальськ. За інформацією місцевих жителів, у небі пролунали 4-5 вибухів, працює ППО.
Користувачі мережі пишуть, що дрони, ймовірно, намагаються атакувати якийсь залізничний об'єкт.
"Щонайменше чотири вибухи прогриміли в районі 2:00. У небі над Сальськом помітили 7 дронів, що пролітали. Працює ППО", - повідомляє Telegram-канал Mash.
Про спалахи і вибухи в небі також повідомляють жителі Волгодонська.
Дронові атаки на Росію
Останніми місяцями Росію атакують невідомі ударні безпілотники. Головними цілями ударів є об'єкти інфраструктури, оборонного комплексу та нафтопереробної галузі.
В ніч на 25 липня за кілька годин ППО збила щонайменше 30 безпілотників у місті Невинномиськ Ставропольського краю. Безпілотники також призупинили роботу восьми аеропортів Росії.
Крім того, тієї ночі невідомі БпЛА також атакували Ростовську область. У низці міст регіону лунали вибухи, а в місцях прильотів спалахнули пожежі.
А вранці 27 липня дрони вдарили по Ленінградській області. У регіоні призупинив роботу інтернет.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.