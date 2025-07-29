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Атака неизвестных дронов на Ростовскую область: в Сальске горит железнодорожная станция

Фото: в Ростовской области поврежден железнодорожный узел (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Ударные беспилотники ударили по железнодорожной станции города Сальск в Ростовской области. На месте прилета вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

"Пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Предварительно, погибших и раненых среди людей нет. В тушении задействовано 45 человек и 12 единиц техники", - отметил глава области.

Железнодорожная станция Сальска является крупным железнодорожным узлом на юго-востоке Ростовской области.

Другие последствия атаки

Слюсарь также сообщил, что силы ПВО отражают атаку дронов в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.

В частности, в каменском микрорайоне Заводской из-за падения БПЛА загорелась сухая трава в поле, к месту возгорания выехали оперативные службы.

В Сальске по улице Социалистической в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла, а на улице Островского поврежден автомобиль.

Ночная атака дронов на Россию

В ночь на 29 июля неизвестные беспилотники массированно атакуют Ростовскую область Российской Федерации.

В частности, о взрывах в небе и работе ПВО сообщили жители Сальска и Волгодонска.

Добавим, что в ночь на 25 июля БпЛА ударили по пригороду Таганрога и Новочеркасска.

А в ночь на 22 июля дроны атаковали аэродром "Миллерово" в Ростовской области, имеющий стратегическое значение.

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Ростов