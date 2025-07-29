Атака неизвестных дронов на Ростовскую область: в Сальске горит железнодорожная станция

"Пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Предварительно, погибших и раненых среди людей нет. В тушении задействовано 45 человек и 12 единиц техники", - отметил глава области.

Железнодорожная станция Сальска является крупным железнодорожным узлом на юго-востоке Ростовской области.

Другие последствия атаки

Слюсарь также сообщил, что силы ПВО отражают атаку дронов в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.

В частности, в каменском микрорайоне Заводской из-за падения БПЛА загорелась сухая трава в поле, к месту возгорания выехали оперативные службы.

В Сальске по улице Социалистической в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла, а на улице Островского поврежден автомобиль.