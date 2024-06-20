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Атака на нафтобазу у Тамбовській області: ЗМІ показали фото пожежі зі спутника

Росія, Четвер 20 червня 2024 12:55
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Атака на нафтобазу у Тамбовській області: ЗМІ показали фото пожежі зі спутника Фото: нафтобаза РФ атакована в Тамбовській області 20 червня (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Пожежа, що виникла на нафтобазі у Тамбовській області після атаки 20 червня, продовжує горіти. Тому на підтвердження - фото із супутника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

"Пожежа на Платонівській нафтобазі у Тамбовській області на супутниковому знімку Planet.com, зробленому вранці 20 червня", - пише видання.

Атака на нафтобазу у Тамбовській області: ЗМІ показали фото пожежі зі спутника

Фото зі супутника пожежі на нафтобазі в Тамбовській області (t.me/radiosvoboda)

Атака на нафтобазу у Тамбовській області РФ

20 червня в Росії поскаржилися на атаку на нафтобазу в Тамбовській області. Почалася масштабна пожежа. Місцева влада заявила про "бавовну" і прозвітувала про відсутність постраждалих.

Пізніше РБК-Україна стало відомо, що це дрони Служби безпеки України (СБУ) успішно атакували нафтобазу в Тамбовській області та об'єкт в республіці Адигея.

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