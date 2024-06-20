Атака на нефтебазу в Тамбовской области: СМИ показали фото пожара со спутника

Пожар, возникший на нефтебазе в Тамбовской области после атаки 20 июня, продолжает гореть. Тому в подтверждение - фото со спутника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

Фото со спутника пожара на нефтебазе в Тамбовской области (t.me/radiosvoboda)

"Пожар на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области на спутниковом снимке Planet.com, сделанном утром 20 июня", - пишет издание.

Атака на нефтебазу в Тамбовской области РФ

20 июня в России пожаловались на атаку на нефтебазу в Тамбовской области. Начался масштабный пожар. Местные власти заявили о "хлопке" и отчитались об отсутствии пострадавших.

Позже РБК-Украина стало известно, что это дроны Службы безопасности Украины (СБУ) успешно атаковали нефтебазу в Тамбовской области и объект в республике Адыгея.

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