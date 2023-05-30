Атака на Москву: соцмережі пишуть про 32 дрони, у Шойгу побачили всього 8

Дані ЗМІ

У соцмережах наводять таку статистику:

19 збиті на підльоті (Рублівка, Красногірський район, Істринський район, Нова Москва, Апрелівка, Власиха);

близько 10 зачепилися за дерева та впали (Одінцовський район, ТіНАО);

3 потрапили до житлових будинків (Ленінський проспект, Профспілкова вулиця, вулиця Атласова).

"Арифметика" від Міноборони РФ

У Шойгу заявили, що російська столиця вранці, 30 травня, була атакована лише 8 безпілотниками, які всі, нібито "були вражені". Причому три з них нібито були "пригнічені засобами радіоелектронної боротьби", через що навіть "втратили управління і відхилилися від намічених цілей". Ще п'ятьох безпілотників нібито збито за допомогою "Панцир-С" у Підмосков'ї.

Звісно, в атаці Кремль звинуватив Україну.

Атака дронів на Москву 30 травня

Вранці у вівторок, 30 травня, у Москві повідомили про вибухи. Пізніше місцева влада прозвітувала про роботу системи ППО. Крім того, почала надходити інформація про постраждалих і тих, хто спішно евакуюється з будівель. Зокрема, один із дронів влетів у багатоповерхівку на Ленінському проспекті. Детальніше про те, що сталося, - у матеріалі РБК-Україна.