Атака на Москву: соцсети пишут о 32 дронах, у Шойгу увидели всего 8

Данные СМИ

В соцсетях приводят следующую статистику:

19 сбиты на подлете (Рублевка, Красногорский район, Истринский район, Новая Москва, Апрелевка, Власиха);

около 10 зацепились за деревья и упали (Одинцовский район, ТиНАО);

3 попали в жилые дома (Ленинский проспект, Профсоюзная улица, улица Атласова).

"Арифметика" от Минобороны РФ

У Шойгу заявили, что российская столица утром, 30 мая, была атакована всего лишь 8 беспилотниками, которые все, якобы "были поражены". Причем, три из них якобы были "подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", из-за чего даже "потеряли управление и отклонились от намеченных целей". Еще пять беспилотников якобы сбиты с помощью "Панцирь-С" в Подмосковье.

Естественно, в атаке Кремль обвинил Украину.

Атака дронов на Москву 30 мая

Утром во вторник, 30 мая, в Москве сообщили о взрывах. Позже местная власть отчиталась о работе системы ПВО. Кроме того, стала поступать информация о пострадавших и тех, кто спешно эвакуируется из зданий. В частности, один из дронов влетел в многоэтажку на Ленинском проспекте. Детальнее о случившемся - в материале РБК-Украина.