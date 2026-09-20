UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Атака на Московський НПЗ паралізувала близько 4% потужностей нафтопереробки РФ

21:15 20.09.2026 Нд
1 хв
aimg Валерія Абабіна
Фото: Пожежа на НПЗ (росЗМІ)

Сьогодні, 20 вересня, Сили оборони "вимкнули" ще один російський НПЗ - цього разу в Москві, що збільшило кількість паралізованих потужностей нафтопереробки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fire Point.

Потужність Московського НПЗ становить близько 12,15 млн тонн нафти на рік. Через його виведення з роботи паралізованими виявилися ще близько 4% російських потужностей нафтопереробки.

У компанії нагадали, що напередодні підбивали підсумки атак на російські НПЗ від початку вересня. Тоді йшлося про паралізовані близько 10% нафтопереробних потужностей Росії.

З урахуванням Московського НПЗ за перші 20 днів вересня паралізовано вже близько 14% російських потужностей нафтопереробки.

Нагадаємо, у ніч на 20 вересня Генштаб ЗСУ повідомив про ураження Московського НПЗ у районі Капотня.

На території заводу виникла масштабна пожежа, уражено установку первинної переробки АВТ-6, комплексну установку переробки нафти та установку ізомеризації. У СБУ заявили, що далекобійні дрони подолали понад 500 км і ешелоновану систему ППО, а завод розташований приблизно за 15 км від Кремля.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяМоскваНПЗ