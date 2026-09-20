Атака на Московський НПЗ паралізувала близько 4% потужностей нафтопереробки РФ

Потужність Московського НПЗ становить близько 12,15 млн тонн нафти на рік. Через його виведення з роботи паралізованими виявилися ще близько 4% російських потужностей нафтопереробки.

У компанії нагадали, що напередодні підбивали підсумки атак на російські НПЗ від початку вересня. Тоді йшлося про паралізовані близько 10% нафтопереробних потужностей Росії.

З урахуванням Московського НПЗ за перші 20 днів вересня паралізовано вже близько 14% російських потужностей нафтопереробки.