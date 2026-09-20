Атака на столичный НПЗ парализовала около 4% мощностей нефтепереработки РФ

Мощность Московского НПЗ составляет около 12,15 млн. тонн нефти в год. Из-за его вывода с работы парализованными оказались еще около 4% российских мощностей переработки нефти.

В компании напомнили, что накануне подводили итоги атак на российские НПЗ с начала сентября. Тогда речь шла о парализованных около 10% нефтеперерабатывающих мощностей России.

С учетом Московского НПЗ за первые 20 дней сентября парализовано около 14% российских мощностей нефтепереработки.