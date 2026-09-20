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Атака на столичный НПЗ парализовала около 4% мощностей нефтепереработки РФ

21:15 20.09.2026 Вс
1 мин
aimg Валерия Абабина
Фото: Пожар на НПЗ (росСМИ)

Сегодня, 20 сентября, Силы обороны "выключили" еще один российский НПЗ – на этот раз в Москве, что увеличило количество парализованных мощностей нефтепереработки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fire Point.

Мощность Московского НПЗ составляет около 12,15 млн. тонн нефти в год. Из-за его вывода с работы парализованными оказались еще около 4% российских мощностей переработки нефти.

В компании напомнили, что накануне подводили итоги атак на российские НПЗ с начала сентября. Тогда речь шла о парализованных около 10% нефтеперерабатывающих мощностей России.

С учетом Московского НПЗ за первые 20 дней сентября парализовано около 14% российских мощностей нефтепереработки.

Напомним, в ночь на 20 сентября Генштаб ВСУ сообщил о поражении Московского НПЗ в районе Капотня.

На территории завода возник масштабный пожар, поражена установка первичной переработки АВТ-6, комплексная установка переработки нефти и установка изомеризации. В СБУ заявили, что дальнобойные дроны преодолели более 500 км и эшелонированную систему ПВО, а завод расположен примерно в 15 км от Кремля.

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