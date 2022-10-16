Війська РФ вдарили по Миколаєву, сили ППО збили частину дронів
Російські війська сьогодні увечері, 16 жовтня, обстріляли Миколаїв. У місті було чути кілька вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Крім того, українські підрозділи ППО ще збили частину ворожих боєприпасів, які окупанти запустили по південним регіонам України.
Оновлено 22:55
За інформацією місцевих Telegram-каналів, після вибухів у Миколаєві почалася пожежа.
Нагадаємо, що сьогодні в Миколаївській області українські захисники знищили два іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які використовують російські окупанти.
Також раніше повідомлялося, що 13 жовтня окупанти масово обстріляли Миколаїв.
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