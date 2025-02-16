Атака на Миколаїв залишила без тепла 100 тисяч осіб: що відомо та чи на довго це

Подробиці атаки

Як відомо, повітряну тривогу у Миколаївській області оголосили після опівночі, а Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу дронів.

Пізніше у Миколаєві пролунали вибухи. Місцеві пабліки писали про серію вибухів.

Місцева влада згодом підтвердила атаку на місто. "Прильоти" зафіксовані у кількох локаціях, зокрема і в центральній частині Миколаєва.



Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Міський голова Олександр Сєнкевич уточнив, що російські дрони атакували Миколаївську ТЕЦ.

"Росіяни атакували наше підприємство "Миколаївська ТЕЦ" і залишили фактично велику частину міста без централізованого теплопостачання. Зараз ми всі працюємо над розв'язанням цієї проблеми, і сьогодні в нас є головна ціль - це запустити опалення, хоча б ту частину ТЕЦ, яка працювала на опалення містян", - сказав мер.



За його словами, у центральному районі пошкоджено 18 нежитлових об'єктів, серед них магазини, ресторани і бізнес-центр, також пошкоджені чотири багатоквартирні будинки. Крім того, зафіксовано влучання у Заводському районі міста.

Відомо, що внаслідок атаки постраждав 64-річний чоловік, його госпіталізували.

Наслідки атаки на ТЕЦ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок удару по Малаївській ТЕЦ без тепла залишилися 46 тисяч абонентів. Він зазначив, що у місті розгорнули 67 пунктів незламності, розпочали підключення трьох модульних котелень в закладах охорони здоров’я.

Також прем'єр дав доручення провести засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з даного питання. За її підсумками буде вжито ще ряд заходів для забезпечення теплом мешканців Миколаєва.

Пізніше президент Володимир Зеленський, коментуючи атаку, заявив, що без тепла 100 тисяч споживачів.

"Це не має жодного відношення до бойових дій та ситуації на фронті, це ще раз доводить, що росіяни воюють саме проти наших людей, проти життя в Україні. І воюють підло, не збавляючи тиску. Так не роблять ті, хто дійсно хоче відновлення миру та готується до перемовин", - відзначив Зеленський.

Мер міста наголосив, що найпершим заданням буде відновлення подачі тепла в об’єктах соціальної сфери. Сєнкевич попередив, що частина Миколаєва може бути без тепла кілька днів. Також він нагадав, що цими днями в Україні очікується похолодання.

"Прошу ощадливо використовувати електроенергію та не вмикати одночасно багато обігрівачів, аби енергосистема не перевантажилась. Якщо є можливість поїхати до близьких чи родичів, у яких індивідуальне опалення чи від Миколаївоблтеплоенерго, - зробіть це", - закликав мер.

Фото: ДСНС показала наслідки атаки на Миколаїв (t.me/dsns_telegram)