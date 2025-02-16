Атака на Николаев оставила без тепла 100 тысяч человек: что известно и надолго ли это

Подробности атаки

Как известно, воздушную тревогу в Николаевской области объявили после полуночи, а Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе дронов.

Позже в Николаеве прогремели взрывы. Местные паблики писали о серии взрывов.

Местные власти позже подтвердили атаку на город. "Прилеты" зафиксированы в нескольких локациях, в том числе и в центральной части Николаева.



Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о попадании в объект критической инфраструктуры. Городской глава Александр Сенкевич уточнил, что российские дроны атаковали Николаевскую ТЭЦ.

"Россияне атаковали наше предприятие "Николаевская ТЭЦ" и оставили фактически большую часть города без централизованного теплоснабжения. Сейчас мы все работаем над решением этой проблемы, и сегодня у нас есть главная цель - это запустить отопление, хотя бы ту часть ТЭЦ, которая работала на отопление горожан", - сказал мэр.



По его словам, в центральном районе повреждены 18 нежилых объектов, среди них магазины, рестораны и бизнес-центр, также повреждены четыре многоквартирных дома. Кроме того, зафиксировано попадание в Заводском районе города.

Известно, что в результате атаки пострадал 64-летний мужчина, его госпитализировали.

Последствия атаки на ТЭЦ

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате удара по Малаевской ТЭЦ без тепла остались 46 тысяч абонентов. Он отметил, что в городе развернули 67 пунктов несокрушимости, начали подключение трех модульных котельных в учреждениях здравоохранения.

Также премьер дал поручение провести заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по данному вопросу. По его итогам будет принят еще ряд мер для обеспечения теплом жителей Николаева.

Позже президент Владимир Зеленский, комментируя атаку, заявил, что без тепла 100 тысяч потребителей.

"Это не имеет никакого отношения к боевым действиям и ситуации на фронте, это еще раз доказывает, что россияне воюют именно против наших людей, против жизни в Украине. И воюют подло, не сбавляя давления. Так не делают те, кто действительно хочет восстановления мира и готовится к переговорам", - отметил Зеленский.

Мэр города отметил, что первой задачей будет восстановление подачи тепла в объектах социальной сферы. Сенкевич предупредил, что часть Николаева может быть без тепла несколько дней. Также он напомнил, что в эти дни в Украине ожидается похолодание.

"Прошу экономно использовать электроэнергию и не включать одновременно много обогревателей, чтобы энергосистема не перегрузилась. Если есть возможность поехать к близким или родственникам, у которых индивидуальное отопление или от Николаевоблтеплоэнерго, - сделайте это", - призвал мэр.

Фото: ГСЧС показала последствия атаки на Николаев (t.me/dsns_telegram)