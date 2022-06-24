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Атака на Лисичанск не станет решающей. Наступление России затормозится, - ISW

Новина українською →
Луганская область, Пятница 24 июня 2022 05:14
Атака на Лисичанск не станет решающей. Наступление России затормозится, - ISW Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Штурмовые операции Лисичанска не обеспечит России решающего преимущества в войне, как и возможный захват Северодонецка. Темпы наступления оккупантов в ближайшие недели значительно снизятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Аналитики предполагают, что российские захватчики в ближайшие недели прекратят наступления, что позволит украинским защитникам начать контрнаступления.

Отмечается, что в течение последних нескольких дней российские войска достигли значительных успехов в районе Северодонецк-Лисичанск, но украинские силы в основном достигли своей цели в битве, замедлив наступление российских сил.

По мнению экспертов, временная потеря Северодонецка и Лисичанска не станет серьезным поворотным моментом в войне.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Белорусские силы проводят мобилизационные учения вдоль украинской границы, но вряд ли вступят в войну в Украине из-за их слабых возможностей и негативных внутренних последствий военного участия со стороны России.
  • Российские войска, вероятно, приблизились к южным окрестностям Лисичанска и усиливают свою группировку вокруг Северодонецка, чтобы завершить захват Северодонецка и Лисичанская. Эти достижения вряд ли обеспечат российским силам решающее преимущество в дальнейших операциях в Украине и еще больше усугубят российские шансы.
  • Захватчики продолжают попытки оцепить украинскую группировку в Горном и Золотом и, вероятно, пытаются взять под контроль эти населенные пункты.
  • Оккупанты, вероятно, перекрыли наземные украинские линии связи вдоль трассы Т1302 и используют недавние достижения вдоль шоссе для усиления штурма Лисичанска.
  • Российские войска накопили технику и продолжали наращивать оборонный потенциал вдоль южного направления.

Напомним, российские оккупанты продолжают вести обстрел по гражданской инфраструктуре ряда населенных пунктов.

Ранее глава Луганской ОВА Гайдай заявлял, что россияне продолжают стягивать резервы к Северодонецку и в направление Тошковка-Золотое.

Также мы писали, что роcияне захватили Тошковку Луганской области и пытаются окружить украинские войска в районе трассы Лисичанск - Бахмут.

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