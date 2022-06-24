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Атака на Лисичанськ не стане вирішальною. Наступ Росії загальмується, - ISW

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Луганська область, П'ятниця 24 червня 2022 05:14
Атака на Лисичанськ не стане вирішальною. Наступ Росії загальмується, - ISW Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Штурмові операції Лисичанська не забезпечить Росії вирішальної переваги у війні, як і можливе захоплення Сєвєродонецька. Темпи наступу окупантів найближчими тижнями значно знизяться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають, що російські загарбники в найближчі тижні припинять наступи, що дозволить українським захисникам почати контрнаступ.

Відзначається, що протягом останніх декількох днів російські війська досягли значних успіхів в районі Сєвєродонецьк-Лисичанськ, але українські сили в основному досягли своєї мети в битві, уповільнивши наступ російських сил.

На думку експертів, тимчасова втрата Сєвєродонецька і Лисичанська не стане серйозним поворотним моментом у війні.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Білоруські сили проводять мобілізаційні навчання вздовж українського кордону, але навряд чи вступлять у війну в Україні через їх слабкі можливості і негативні внутрішні наслідки військової участі з боку Росії.
  • Російські війська, ймовірно, наблизилися до південних околиць Лисичанська і підсилюють своє угруповання навколо Сєвєродонецька, щоб завершити захоплення Сєвєродонецька і Лисичанська. Ці досягнення навряд чи забезпечать російським силам вирішальну перевагу в подальших операціях в Україні і ще більше погіршать Російські шанси.
  • Загарбники продовжують спроби оточити українське угруповання в Гірському і золотому і, ймовірно, намагаються взяти під контроль ці населені пункти.
  • Окупанти, ймовірно, перекрили наземні українські лінії зв'язку вздовж траси Т1302 і використовують недавні досягнення вздовж шосе для посилення штурму Лисичанська.
  • Російські війська накопичили техніку і продовжували нарощувати оборонний потенціал уздовж південного напрямку.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують вести обстріл по цивільній інфраструктурі ряду населених пунктів.

Раніше голова Луганської ОВА Гайдай заявляв, що росіяни продовжують стягувати резерви до Сєвєродонецька і в напрямок Тошківка-Золоте.

Також ми писали, що росіяни захопили Тошківку Луганської області і намагаються оточити українські війська в районі траси Лисичанськ-Бахмут.

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