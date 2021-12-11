Атака лазером и камнями: белорусские силовики помогли мигрантам прорваться в Польшу
В Польше заявили об очередном штурме границы мигрантами из Беларуси. На этот раз белорусские силовики помогли группе из 28 беженцев прорвать рубеж, ослепляя польских солдат лазерами и бросая камни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на pap.pl.
"В пятницу, около 23:35 в районе Чермчи группа из 28 человек при содействии белорусских силовиков штурмовала границу. Польские солдаты были ослеплены лазерами и забросаны камнями белорусскими службами", - говорится в сообщении.
По словам представителя пограничной службы Польши Анны Михальской, группе мигрантов удалось пересечь границу, но потом всех задержали и увезли обратно. В результате штурма никто не пострадал.
В общем, за последние сутки польские пограничники зафиксировали 41 попытку незаконного пересечения границы со стороны Беларуси.
Вместе с тем в Польше пограничники выдали 10 постановлений о депортации нелегалов с территории страны.
Ранее стало известно, что с начала года пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения польской границы из Беларуси. Только в ноябре прорвать ограждения пытались 8,9 тыс. раза.
Напомним, на польско-белорусской границе продолжается миграционный кризис. В частности, для помощи Польше Великобритания отправит еще 140 военных инженеров.