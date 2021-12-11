ru ua
Сб, 11 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Атака лазером и камнями: белорусские силовики помогли мигрантам прорваться в Польшу

Новина українською →
Польша, Суббота 11 декабря 2021 14:15
Атака лазером и камнями: белорусские силовики помогли мигрантам прорваться в Польшу Фото: белорусские силовики помогли мигрантам прорваться в Польшу (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Польше заявили об очередном штурме границы мигрантами из Беларуси. На этот раз белорусские силовики помогли группе из 28 беженцев прорвать рубеж, ослепляя польских солдат лазерами и бросая камни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на pap.pl.

"В пятницу, около 23:35 в районе Чермчи группа из 28 человек при содействии белорусских силовиков штурмовала границу. Польские солдаты были ослеплены лазерами и забросаны камнями белорусскими службами", - говорится в сообщении.

По словам представителя пограничной службы Польши Анны Михальской, группе мигрантов удалось пересечь границу, но потом всех задержали и увезли обратно. В результате штурма никто не пострадал.

В общем, за последние сутки польские пограничники зафиксировали 41 попытку незаконного пересечения границы со стороны Беларуси.

Вместе с тем в Польше пограничники выдали 10 постановлений о депортации нелегалов с территории страны.

Ранее стало известно, что с начала года пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения польской границы из Беларуси. Только в ноябре прорвать ограждения пытались 8,9 тыс. раза.

Напомним, на польско-белорусской границе продолжается миграционный кризис. В частности, для помощи Польше Великобритания отправит еще 140 военных инженеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Польша Миграционный кризис
NEWS
Скандал с замглавы МВД на блокпосту в зоне ООС. Что там произошло: видео
Скандал с замглавы МВД на блокпосту в зоне ООС. Что там произошло: видео
DAILY
Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет