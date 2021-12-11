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Атака лазером і камінням: білоруські силовики допомогли мігрантам прорватися до Польщі

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Польща, Субота 11 грудня 2021 14:15
Атака лазером і камінням: білоруські силовики допомогли мігрантам прорватися до Польщі Фото: білоруські силовики допомогли мігрантам прорватися до Польщі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Польщі заявили про черговий штурм кордону мігрантами з Білорусі. Цього разу білоруські силовики допомогли групі з 28 біженців прорвати рубіж, засліплюючи польських солдатів лазерами та кидаючи каміння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на pap.pl.

"У п'ятницю, близько 23:35 у районі Чермчі група з 28 осіб за сприяння білоруських силовиків штурмувала кордон. Польські солдати були засліплені лазерами та закидані камінням білоруськими службами", - йдеться в повідомленні.

За словами представника прикордонної служби Польщі Ганни Михальської, групі мігрантів вдалося перетнути кордон, але потім усіх затримали та відвезли назад. Внаслідок штурму ніхто не постраждав.

Загалом, за останню добу польські прикордонники зафіксували 41 спробу незаконного перетину кордону з боку Білорусі.

Разом з тим у Польщі прикордонники видали 10 постанов про депортацію нелегалів з території країни.

Раніше стало відомо, що з початку року прикордонники зафіксували майже 40 тисяч спроб незаконного перетину польського кордону з Білорусі. Лише у листопаді прорвати огорожі намагалися 8,9 тис рази.

Нагадаємо, на польсько-білоруському кордоні триває міграційна криза. Зокрема, для допомоги Польщі Великобританія відправить ще 140 військових інженерів.

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