"Атака" на Кремль. У мережі показали нібито момент удару

На відео, яке з'явилося в мережі, можна помітити, як, ймовірно, безпілотник пролітає над куполом Кремля та вибухає.

При цьому будь-які пошкодження на будівлі, над якою вибухнув дрон, непомітні.

На іншому відео, яке з'явилося у мережі, можна побачити уламки на будівлі Кремля.