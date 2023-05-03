"Атака" на Кремль. У мережі показали нібито момент удару

Росіяни звинувачують Україну в нібито атаці на Кремль за допомогою безпілотника. У мережі вже публікують відео "удару".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні кадри.
На відео, яке з'явилося в мережі, можна помітити, як, ймовірно, безпілотник пролітає над куполом Кремля та вибухає.
При цьому будь-які пошкодження на будівлі, над якою вибухнув дрон, непомітні.
На іншому відео, яке з'явилося у мережі, можна побачити уламки на будівлі Кремля.
Нагадаємо, сьогодні, 3 травня, в Росії заявили, що Україна нібито спробувала атакувати Кремль за допомогою безпілотника. Там назвали це замахом на російського диктатора Володимира Путіна.
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