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"Атака" на Кремль. У мережі показали нібито момент удару

Ілюстративне фото: у мережі показали нібито момент удару по Кремлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни звинувачують Україну в нібито атаці на Кремль за допомогою безпілотника. У мережі вже публікують відео "удару".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні кадри.

На відео, яке з'явилося в мережі, можна помітити, як, ймовірно, безпілотник пролітає над куполом Кремля та вибухає.

При цьому будь-які пошкодження на будівлі, над якою вибухнув дрон, непомітні.

На іншому відео, яке з'явилося у мережі, можна побачити уламки на будівлі Кремля.

Нагадаємо, сьогодні, 3 травня, в Росії заявили, що Україна нібито спробувала атакувати Кремль за допомогою безпілотника. Там назвали це замахом на російського диктатора Володимира Путіна.

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