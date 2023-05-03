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"Атака" на Кремль. В сети показали якобы момент удара

Иллюстративное фото: в сети показали якобы момент удара по Кремлю (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне обвиняют Украину в якобы атаке на Кремль при помощи беспилотника. В сети уже публикуют видео "удара".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие кадры.

На видео, которое появилось в сети, можно заметить, как, вероятно, беспилотник пролетает над куполом Кремля и взрывается.

При этом какие-либо повреждения на здании, над которым взорвался дрон, незаметны.

На другом видео, которое появилось в сети, можно заметить обломки на здании Кремля.

Напомним, сегодня, 3 мая, в России заявили, что Украина якобы попыталась атаковать Кремль при помощи беспилотника. Там назвали это покушением на российского диктатора Владимира Путина.

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