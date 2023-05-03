"Атака" на Кремль. В сети показали якобы момент удара

На видео, которое появилось в сети, можно заметить, как, вероятно, беспилотник пролетает над куполом Кремля и взрывается.

При этом какие-либо повреждения на здании, над которым взорвался дрон, незаметны.

На другом видео, которое появилось в сети, можно заметить обломки на здании Кремля.