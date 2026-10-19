Атака на космічну розвідку ЗСУ: супутник РФ вийшов на орбіту ICEYE-X36

Небезпечні маневри на орбіті: що відбувається?

За даними аналітиків, російський апарат спалив значний запас палива, щоб вийти на аналогічну орбіту з "народним" супутником.

Космос 2612 вийшов на орбіту, що збігається з орбітою супутника ICEYE-X36: висота близько 555 км, така сама швидкість і нахил 97,8 градуса.

Russian Kosmos 2612 and ICEYE-X36 (providing Ukraine military support) are now in perfect sync with each other. The Russian military satellite is intentionally stalking and tracking the Western radar satellite. Keeping a satellite "bumper-to-bumper" in this manner allows Russia to intercept or jam data transmissions, physically inspect Western technology, or quickly pivot to execute a kinetic or non-kinetic anti-satellite (ASAT) attack with very little warning or fuel expenditure. Kosmos 2612 executed a series of highly precise, fuel-heavy maneuvers to force itself into a "coplanar" orbit—matching ICEYE-X36's exact altitude (~555 km), speed, and inclination (~97.8°). The ICEYE-X36 satellite is giving the Ukraine military support. — The Hitchhiker's Guide to Self-Preservation (@TheFATEof2021) October 18, 2026

Експерти компанії космічної розвідки LeoLabs зафіксували, що станом на п’ятницю, 16 жовтня, відстань між апаратами скоротилася приблизно до 5 кілометрів.

Ще за добу до цього вони перебували на відстані понад 320 кілометрів один від одного.

Фахівці зазначають, що подібна поведінка є відносно рідкісною для низької навколоземної орбіти та свідчить про цілеспрямовані дії з боку Росії.

Мета зближення та можливі ризики

Аналітики аерокосмічної галузі переконані, що знаходження російського апарата поруч із західним супутником створює одразу кілька загроз, а саме:

перехоплення або глушіння каналів передачі даних;

фізична інспекція західних технологій на орбіті;

підготовка до виконання кінетичної або некінетичної протисупутникової атаки.

Космічний аналітик Integrity ISR Грег Гіллінгер наголосив, що готовність Росії витрачати паливо для зміни траєкторії підтверджує прямий інтерес до супутника, який підтримує Україну.

Читайте більше: Атаки на ТЦК, енергетику та iPhone: CERT-UA розкрила нові кіберзагрози РФ

Реакція фінської компанії та української сторони

Представники заснованої у Фінляндії компанії ICEYE відмовилися коментувати ситуацію.

Водночас український чиновник у розмові з журналістами підтвердив, що Сили оборони України співпрацюють з фінською компанією та використовують її супутникові можливості. Проте він не уточнював, чи задіяний у цих процесах саме апарат ICEYE-X36.

Тим часом російські пропагандистські медіа публічно заявили, що Космос 2612 наздогнав західний апарат, який вони описують як "супутник-шпигун".