Атака на космічну розвідку ЗСУ: супутник РФ вийшов на орбіту ICEYE-X36

Російський військовий супутник Космос 2612 здійснив серію складних маневрів на орбіті. Мета - зближення із радіолокаційним апаратом ICEYE-X36, який використовується для надання супутникових даних Україні.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на The Hitchhiker's Guide to Self-Preservation.
За даними аналітиків, російський апарат спалив значний запас палива, щоб вийти на аналогічну орбіту з "народним" супутником.
Космос 2612 вийшов на орбіту, що збігається з орбітою супутника ICEYE-X36: висота близько 555 км, така сама швидкість і нахил 97,8 градуса.
Russian Kosmos 2612 and ICEYE-X36 (providing Ukraine military support) are now in perfect sync with each other. The Russian military satellite is intentionally stalking and tracking the Western radar satellite. Keeping a satellite "bumper-to-bumper" in this manner allows Russia to intercept or jam data transmissions, physically inspect Western technology, or quickly pivot to execute a kinetic or non-kinetic anti-satellite (ASAT) attack with very little warning or fuel expenditure. Kosmos 2612 executed a series of highly precise, fuel-heavy maneuvers to force itself into a "coplanar" orbit—matching ICEYE-X36's exact altitude (~555 km), speed, and inclination (~97.8°). The ICEYE-X36 satellite is giving the Ukraine military support.— The Hitchhiker's Guide to Self-Preservation (@TheFATEof2021) October 18, 2026
Експерти компанії космічної розвідки LeoLabs зафіксували, що станом на п’ятницю, 16 жовтня, відстань між апаратами скоротилася приблизно до 5 кілометрів.
Ще за добу до цього вони перебували на відстані понад 320 кілометрів один від одного.
Фахівці зазначають, що подібна поведінка є відносно рідкісною для низької навколоземної орбіти та свідчить про цілеспрямовані дії з боку Росії.
Аналітики аерокосмічної галузі переконані, що знаходження російського апарата поруч із західним супутником створює одразу кілька загроз, а саме:
Космічний аналітик Integrity ISR Грег Гіллінгер наголосив, що готовність Росії витрачати паливо для зміни траєкторії підтверджує прямий інтерес до супутника, який підтримує Україну.
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Представники заснованої у Фінляндії компанії ICEYE відмовилися коментувати ситуацію.
Водночас український чиновник у розмові з журналістами підтвердив, що Сили оборони України співпрацюють з фінською компанією та використовують її супутникові можливості. Проте він не уточнював, чи задіяний у цих процесах саме апарат ICEYE-X36.
Тим часом російські пропагандистські медіа публічно заявили, що Космос 2612 наздогнав західний апарат, який вони описують як "супутник-шпигун".