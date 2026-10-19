опасные маневры на орбите: что происходит?

По данным аналитиков, российский аппарат сжег значительный запас топлива, чтобы выйти на аналогичную орбиту с "народным" спутником.

Космос 2612 вышел на орбиту, совпадающую с орбитой спутника ICEYE-X36: высота около 555 км, та же скорость и наклон 97,8 градуса.

Русский Kosmos 2612 и ICEYE-X36 (предоставляющий Украину муниципальную поддержку) сейчас в хорошем sync с двумя другими. Russian military satellite является intentionally stalking и tracking в Western radar satellite. Выбирая сателлит "бумпер-то-бумпер" в этой команде может Россия вмешиваться или жемать данные трансмиссии, физический inspect Western technology, или приблизительно пилот к действию кинетических или не-кинетического анти-сателлитного (ASAT) искать с Kosmos 2612 executed series of highly precise, fuel-heavy maneuvers к силе itself в "coplanar" orbit—matching ICEYE-X36's exact altitude (~555 km), speed, and inclination (~97.8°). ICEYE-X36 сателлита ведет Украину к military support. — The Hitchhiker's Guide to Self-Preservation (@TheFATEof2021) October 18, 2026

Эксперты компании космической разведки LeoLabs зафиксировали, что по состоянию на пятницу, 16 октября, расстояние между аппаратами сократилось примерно до 5 километров.

Еще за сутки до этого они находились на расстоянии более 320 км друг от друга.

Специалисты отмечают, что подобное поведение относительно редко для низкой околоземной орбиты и свидетельствует о целенаправленных действиях со стороны России.

Цель сближения и возможные риски

Аналитики аэрокосмической отрасли убеждены, что нахождение российского аппарата рядом с западным спутником создает сразу несколько угроз:

перехват или глушение каналов передачи данных;

физическая инспекция западных технологий на орбите;

подготовка к выполнению кинетической или некинетической противоспутниковой атаки

Космический аналитик Integrity ISR Грег Гиллингер подчеркнул, что готовность России тратить топливо для изменения траектории подтверждает прямой интерес к поддерживающему Украину спутнику.

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Реакция финской компании и украинской стороны

Представители основанной в Финляндии компании ICEYE отказались комментировать ситуацию.

В то же время, украинский чиновник в разговоре с журналистами подтвердил, что Силы обороны Украины сотрудничают с финской компанией и используют ее спутниковые возможности. Однако он не уточнял, задействован ли в этих процессах именно аппарат ICEYE-X36.

Тем временем российские пропагандистские медиа публично заявили, что Космос 2612 г. догнал западный аппарат, который они описывают как "спутник-шпион".