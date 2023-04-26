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Ядерная атака КНДР на США или их партнеров приведет к уничтожению режима Ким Чен Ина, - Байден

Новина українською →
США, Среда 26 апреля 2023 21:45
Ядерная атака КНДР на США или их партнеров приведет к уничтожению режима Ким Чен Ина, - Байден Фото: президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что возможная атака КНДР на его страну с применением ядерного оружия привела бы к уничтожению правящего в Пхеньяне режима.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на корреспондент "Голоса Америки" Пэтси Видакусвара в Twitter.

По словам Байдена, ядерное нападение Северной Кореи на США или их партнеров является неприемлемым и приведет к концу любого режима, который предпримет такие действия.

Он также заявил, что США не будут размещать ядерное оружие в регионе. Однако там будет проложено движение атомных подлодок.

В то же время президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что будет ждать результатов расследования США по утечке секретных данных из Пентагона. Он также сказал, что "планирует продолжать общаться на этот счет".

Напомним, ранее американский президент заявил, чтострана не обсуждает совместные ядерные учения с Южной Кореей.

Он также пообещал принять "существенные" шаги, чтобы подчеркнуть обязательство Соединенных Штатов сдерживать ядерное нападение Северной Кореи на Южную Корею.

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Ядерное оружие Северная Корея
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