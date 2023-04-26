Ядерная атака КНДР на США или их партнеров приведет к уничтожению режима Ким Чен Ина, - Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что возможная атака КНДР на его страну с применением ядерного оружия привела бы к уничтожению правящего в Пхеньяне режима.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на корреспондент "Голоса Америки" Пэтси Видакусвара в Twitter.

По словам Байдена, ядерное нападение Северной Кореи на США или их партнеров является неприемлемым и приведет к концу любого режима, который предпримет такие действия.

Он также заявил, что США не будут размещать ядерное оружие в регионе. Однако там будет проложено движение атомных подлодок.