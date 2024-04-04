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Атака на "Київстар": СБУ викрила хакерів російської спецслужби та передасть справу до Гааги

Україна, Четвер 04 квітня 2024 10:21
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Атака на "Київстар": СБУ викрила хакерів російської спецслужби та передасть справу до Гааги Фото: начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк (t.me/SBUkr)
Автор: Ярослава Борзова

Кіберфахівці СБУ ідентифікували хакерів російського ГРУ, які атакували "Київстар". Матеріали справи буде передано в Гаагу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка в інтерв'ю "Укрінформ".

Як повідомив Вітюк, спецслужбовці збирають доказову базу на хакерів ГРУ РФ, які здійснили атаку на одного з національних операторів мобільного зв’язку "Київстар".

Після проведення всіх експертиз та оголошення підозр матеріали цього розслідування будуть передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

"Ми працюємо, щоб за нашим законодавством оголосити підозри, а надалі передати ці справи в МКС. Воєнних злочинців мають судити на міжнародному рівні!" - зазначив Вітюк.

Водночас він підкреслив, що кібератаки по цивільній інфраструктурі мають бути визнані воєнними злочинами.

Деталі атаки на "Київстар"

Наразі СБУ встановила, що атаку на "Київстар" реалізувало хакерське угруповання SandWorm, яке є штатним підрозділом російського ГРУ.

Вітюк повідомив, що наразі СБУ проводить низку експертиз щодо уражених хакерами систем і завданих збитків. Водночас спецслужба спрямувала запити на отримання додаткової інформації від міжнародних партнерів.

Він підкреслив, що у межах кримінального провадження відомство опрацьовує всіх учасників вертикалі, які були причетні до атаки.

Кібератака на "Київстар"

Нагадаємо, 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар". Через збій по всій країні був відсутній мобільний зв'язок та інтернет від "Київстару" у 24 млн клієнтів. Не працював сайт оператора та мобільний додаток.

Також тоді у зв'язку із кібератакою в торгових мережах перестали працювати до 40% POS-терміналів.

У січні VEON, материнська компанія одного з двох найбільших мобільних операторів України "Київстар" заявила, що масована кібератака 12 грудня 2023 року коштуватиме їй приблизно 3,6 млрд гривень (близько 95 млн доларів).

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