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Атака на "Киевстар": СБУ разоблачила хакеров российской спецслужбы и передаст дело Гааге

Украина, Четверг 04 апреля 2024 10:21
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Атака на "Киевстар": СБУ разоблачила хакеров российской спецслужбы и передаст дело Гааге Фото: начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк (t.me/SBUkr)
Автор: Ярослава Борзова

Киберспециалисты СБУ идентифицировали атакующих "Киевстар" хакеров российского ГРУ. Материалы дела будут переданы в Гаагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка в интервью "Укринформ".

Как сообщил Витюк, спецслужащие собирают доказательную базу на хакеров ГРУ РФ, совершивших атаку на одного из национальных операторов мобильной связи "Киевстар".

После проведения всех экспертиз и объявления подозрений материалы этого расследования будут переданы в Международный уголовный суд в Гааге.

"Мы работаем, чтобы по нашему законодательству объявить подозрения, а в дальнейшем передать эти дела в МКС. Военных преступников должны судить на международном уровне!" - отметил Витюк.

В то же время, он подчеркнул, что кибератаки по гражданской инфраструктуре должны быть признаны военными преступлениями.

Детали атаки на "Киевстар"

В настоящее время СБУ установила, что атаку на "Киевстар" реализовала хакерская группировка SandWorm, являющаяся штатным подразделением российского ГРУ.

Витюк сообщил, что в настоящее время СБУ проводит ряд экспертиз относительно пораженных хакерами систем и нанесенного ущерба. В то же время, спецслужба направила запросы на получение дополнительной информации от международных партнеров.

Он подчеркнул, что в рамках уголовного производства ведомство прорабатывает всех участников вертикали, причастных к атаке.

Кибератака на "Киевстар"

Напомним, 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар". Из-за сбоя по всей стране отсутствовала мобильная связь и интернет от "Киевстара" у 24 млн клиентов. Не работал сайт оператора и мобильное приложение.

Также в связи с кибератакой в торговых сетях перестали работать до 40% POS-терминалов.

В январе VEON, материнская компания одного из двух крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар" заявила, что массированная кибератака 12 декабря 2023 будет стоить ей примерно 3,6 млрд гривен (около 95 млн долларов).

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