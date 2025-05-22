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Атака на Київ: уламки дрона впали на території школи

Ілюстративне фото: уламки дрона впали на території столичної школи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час нічної атаки дронів на Київ уламки одного з безпілотників впали на території школи Дарницького району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Київської міської військової адміністрації (МВА) Тимура Ткаченка.

"Уламки ворожого БпЛА впали на території школи в Дарницькому районі. На щастя, обійшлося без постраждалих і займання", - пише Ткаченко. 

Обстріли з боку України з боку Росії

Росія систематично здійснює обстріли території України, використовуючи широкий арсенал озброєння - від ракет і артилерії до дронів-камікадзе. Основними цілями часто стають цивільні об'єкти: житлові будинки, енергетична інфраструктура, школи, лікарні та інші місця, де немає жодної військової присутності.

До атак безпілотниками терористи вдаються щоночі, що створює додаткову загрозу. Наприклад, у ніч на 21 травня Російська Федерація (РФ) запустила проти України 76 безпілотників Shahed та імітаторів різних типів з напрямків Курськ, Орел і Брянськ. Станом на ранок протиповітряній обороні вдалось знешкодити 63 з них.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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