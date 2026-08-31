Атака на Київ та область: кількість постраждалих зростає, з'явились фото наслідків

Постраждалі після атаки

Мер повідомив, що внаслідок російської атаки на столицю та Київську область постраждали шестеро людей. Більшість із них отримали травми у селі Погреби. Трьох постраждалих госпіталізовано до міських лікарень, їхній стан оцінюється як тяжкий.

В області спалахнули склади

Після російських ударів рятувальники працюють одразу на кількох об'єктах у Броварському та Бориспільському районах Київської області. Там виникли пожежі у складських приміщеннях, ДСНС опублікували фото ліквідації наслідків атаки.

Для ліквідації наслідків атаки до роботи додатково залучили сили та техніку Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Фото: ДСНС

Спочатку Київська міська військова адміністрація повідомляла про спалах складів у Деснянському районі столиці. Пізніше інформацію уточнили: пожежа сталася у селі Погреби під Києвом.

Очевидці повідомляли про великий стовп диму над місцем поразки. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу атаки безпілотників, зокрема реактивних дронів, які рухалися у напрямку Києва.