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Атака на Київ та область: кількість постраждалих зростає, з'явились фото наслідків

13:57 31.08.2026 Пн
2 хв
Деякі постраждалі перебувають у тяжкому стані
aimg Анастасія Никончук
Фото: обстріл Києва (ДСНС)

Внаслідок російської атаки на Київ та область 31 серпня постраждали шестеро людей. Троє з них перебувають у лікарнях у тяжкому стані, ще на кількох об'єктах продовжується ліквідація наслідків ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію мера Києва Віталія Кличка.

Постраждалі після атаки

Мер повідомив, що внаслідок російської атаки на столицю та Київську область постраждали шестеро людей. Більшість із них отримали травми у селі Погреби. Трьох постраждалих госпіталізовано до міських лікарень, їхній стан оцінюється як тяжкий.

В області спалахнули склади

Після російських ударів рятувальники працюють одразу на кількох об'єктах у Броварському та Бориспільському районах Київської області. Там виникли пожежі у складських приміщеннях, ДСНС опублікували фото ліквідації наслідків атаки.

Для ліквідації наслідків атаки до роботи додатково залучили сили та техніку Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Фото: ДСНС

Спочатку Київська міська військова адміністрація повідомляла про спалах складів у Деснянському районі столиці. Пізніше інформацію уточнили: пожежа сталася у селі Погреби під Києвом.

Очевидці повідомляли про великий стовп диму над місцем поразки. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу атаки безпілотників, зокрема реактивних дронів, які рухалися у напрямку Києва.

Нагадуємо, що Росія завдала удару по терміналу "Нової пошти" в Одеській області, внаслідок чого на об'єкті спалахнула пожежа. Займання вже ліквідували, інформація про постраждалих не надходила.

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КиївКиївська областьВійна в Україні