Атака на Киев и область: количество пострадавших растет, появились фото последствий

Пострадавшие после атаки

Мер сообщил, что в результате российской атаки на столицу и Киевскую область пострадали шесть человек. Большинство из них получили травмы в селе Погребы. Трое пострадавших госпитализированы в городские больницы, их состояние оценивается как тяжелое.

В области вспыхнули склады

После российских ударов спасатели работают сразу на нескольких объектах в Броварском и Бориспольском районах Киевской области. Там возникли пожары в складских помещениях, ГСЧС опубликовали фото ликвидации последствий атаки.

Для ликвидации последствий атаки к работе дополнительно привлекли силы и технику Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Фото: ГСЧС

Первоначально Киевская городская военная администрация сообщала о возгорании складов в Деснянском районе столицы. Позже информацию уточнили: пожар произошел в селе Погребы под Киевом.

Очевидцы сообщали о крупном столбе дыма над местом поражения. Перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе атаки беспилотников, в частности реактивных дронов, которые двигались в направлении Киева.