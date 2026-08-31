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Атака на Киев и область: количество пострадавших растет, появились фото последствий

13:57 31.08.2026 Пн
2 мин
Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии
aimg Анастасия Никончук
Фото: обстрел Киева (ГСЧС)

В результате российской атаки на Киев и область 31 августа пострадали шесть человек. Трое из них находятся в больницах в тяжелом состоянии, еще на нескольких объектах продолжается ликвидация последствий ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию мера Киева Виталия Кличко.

Пострадавшие после атаки

Мер сообщил, что в результате российской атаки на столицу и Киевскую область пострадали шесть человек. Большинство из них получили травмы в селе Погребы. Трое пострадавших госпитализированы в городские больницы, их состояние оценивается как тяжелое.

В области вспыхнули склады

После российских ударов спасатели работают сразу на нескольких объектах в Броварском и Бориспольском районах Киевской области. Там возникли пожары в складских помещениях, ГСЧС опубликовали фото ликвидации последствий атаки.

Для ликвидации последствий атаки к работе дополнительно привлекли силы и технику Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Фото: ГСЧС

Первоначально Киевская городская военная администрация сообщала о возгорании складов в Деснянском районе столицы. Позже информацию уточнили: пожар произошел в селе Погребы под Киевом.

Очевидцы сообщали о крупном столбе дыма над местом поражения. Перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе атаки беспилотников, в частности реактивных дронов, которые двигались в направлении Киева.

Напоминаем, что Россия нанесла удар по терминалу "Новой почты" в Одесской области, в результате чего на объекте вспыхнул пожар. Возгорание уже ликвидировали, информация о пострадавших не поступала.

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