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Атака на Київ: постраждалих вже 99, є зниклі безвісти

Фото: РФ вдарила по багатоповерхівці у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

У Києві з-під уламків житлового будинку, зруйнованого внаслідок ракетного удару РФ, 17 червня, рятувальники дістали ще одну людину. Кількість постраждалих зростає, щонайменше п'ятеро вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника МВС Ігоря Клименка та голову КМВА Тимура Ткаченка.

Як стало відомо зі слів Клименка, ще одну людину деблокували рятувальники ДСНС зі зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Києві. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є інформація про щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців будинку. Вони не виходять на звʼязок з рідними. 

За даними КМВА, наразі точно відомо про 99 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ. Серед них 59 - госпіталізовані.

"Паралельно надходить інформація про те, що вже зафіксовано 104 постраждалих. Перевіряємо", - пише Ткаченко.

Він додав, що на місцях ще тривають рятувальні роботи, люди продовжують звертатися по допомогу. Число постраждалих може зростати.

"Щодо загиблих - станом на зараз 14, але триває розбір завалів, зокрема на місці знищеного росіянами підʼїзду багатоповерхівки в Соломʼянському районі", - додав глава КМВА. 

Загалом кількість жертв російської атаки по Україні зросла: 

  • в Одесі - 1 людина загинула, ще 17 постраждали
  • у Київській та Чернігівській областях - по 1 травмованій особі.
 

Фото: рятувальники шукають людей під завалами зруйнованої багатоповерхівки у Києві (t.me/dsns_telegram)

Обстріл Києва 17 червня

Сьогодні російські війська здійснили масований обстріл Києва, застосувавши ракети та дрони. Спочатку повідомлялося про руйнування в 12 точках, але згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що удари зафіксовано на 27 локаціях.

Один із найсильніших ударів прийшовся по дев’ятиповерхівці в Солом’янському районі - ворог вдарив балістичною ракетою.

Під час атаки в двох районах столиці зникло світло - мер Віталій Кличко пояснив, що це сталося через спрацювання системи автоматичного захисту.

Крім того, Кличко підтвердив, що серед загиблих - громадянин США.

РБК-Україна опублікувало репортаж зі столиці, яка пережила масовану атаку росіян.

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