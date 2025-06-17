Атака на Киев: пострадавших уже 99, есть пропавшие без вести

Как стало известно со слов Клименко, еще один человек деблокирован спасателями ГСЧС с разрушенной российской ракетой многоэтажки в Киеве. Поисково-спасательные работы продолжаются. Есть информация о по меньшей мере 5 пропавших без вести жителях дома. Они не выходят на связь с родными.

По данным КГВА, точно известно о 99 пострадавших в результате российской атаки на Киев. Среди них 59 - госпитализированы.

"Параллельно поступает информация о том, что уже зафиксировано 104 пострадавших. Проверяем", - пишет Ткаченко.

Он добавил, что на местах продолжаются спасательные работы, люди продолжают обращаться за помощью. Число пострадавших может возрастать.

"По погибшим - по состоянию на сейчас 14, но продолжается разбор завалов, в том числе на месте уничтоженного россиянами подъезда многоэтажки в Соломенском районе", - добавил глава КГВА.

В целом количество жертв российской атаки по Украине выросло:

в Одессе - 1 человек погиб, еще 17 пострадали

в Киевской и Черниговской областях - по 1 травмированному.

Фото: спасатели ищут людей под завалами разрушенной многоэтажки в Киеве (t.me/dsns_telegram)