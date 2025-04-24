Атака на Київ: найбільше постраждав Святошинський район, пожежі на 6 локаціях

Унаслідок російського комбінованого удару по Києву найсильніше постраждав Святошинський район. Пожежі зафіскували на шести локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram .

"Найбільше постраждав унаслідок ворожої атаки Святошинський район. Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування", - написав він.

Удар по Києву

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 24 квітня, вночі запустили по Києву ракети та ударні безпілотники. Зокрема, для атаки ворог використовував балістику.

Після удару мер Києва Віталій Кличко написав про пожежу в житловому будинку у Святошинському районі. За його словами, під завалами опинилися люди.

При цьому станом на зараз усього відомо про понад 20 постраждалих через удар окупантів по столиці.

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