ua en ru
Чт, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Атака на Киев: больше всего пострадал Святошинский район, пожары на 6 локациях

Киев, Четверг 24 апреля 2025 02:43
UA EN RU
Атака на Киев: больше всего пострадал Святошинский район, пожары на 6 локациях Иллюстративное фото: в Святошинском районе много пожаров после удара РФ (Павел Петров)
Автор: Иван Носальский

В результате российского комбинированного удара по Киеву сильнее всего пострадал Святошинский район. Пожары зафискировали на шести локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Больше всего пострадал в результате вражеской атаки Святошинский район. Возгорания произошли на 6 локациях. Есть разрушения", - написал он.

Кличко уточнил, что медики госпитализировали 12 пострадавших.

Экстренные службы работают на месте инцидента.

Удар по Киеву

Напомним, российские оккупанты сегодня, 24 апреля, ночью запустили по Киеву ракеты и ударные беспилотники. В частности, для атаки враг использовал баллистику.

После удара мэр Киева Виталий Кличко написал о пожаре в жилом доме в Святошинском районе. По его словам, под завалами оказались люди.

При этом по состоянию на сейчас всего известно о более 20 пострадавших из-за удара оккупантов по столице.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Святошинский район Война в Украине Ракетный удар Атака дронов
NEWS
Россияне массированно атаковали Киев дронами и ракетами: что известно о последствиях
Россияне массированно атаковали Киев дронами и ракетами: что известно о последствиях
DAILY
Социолог Владимир Паниотто: Большинство украинцев сохраняют готовность к длительному сопротивлению
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Социолог Владимир Паниотто: Большинство украинцев сохраняют готовность к длительному сопротивлению