Атака по Києву: пошкоджені "швидкі", які рятували людей

У ніч на 4 липня під російським комбінованим ударом опинився транспорт медичних екстрених служб, який прямував на виклики до постраждалих людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера Києва Віталія Кличка.

За його даними, щонайменше п’ять автомобілів швидкої допомоги були пошкоджені під час обстрілу. Йдеться про медичний транспорт, який уже працював на місцях влучань або рухався до епіцентрів руйнувань у різних районах столиці.

"У результаті нічної атаки ворога на столицю пошкоджені 5 автомобілів швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих мешканців Києва", - повідомив Кличко.

Він додав, що серед медиків швидкої допомоги поранених наразі немає.

Також мер Києва Віталій Кличко оприлюднив фото однієї з пошкоджених карет швидкої допомоги, яка постраждала під час нічної атаки російських дронів і ракет.