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Атака по Києву: пошкоджені "швидкі", які рятували людей

Київ, П'ятниця 04 липня 2025 09:11
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Атака по Києву: пошкоджені "швидкі", які рятували людей Фото: у столиці через обстріл постраждав медичний транспорт (facebook.com AMBULANCEZP)
Автор: Ірина Глухова

У ніч на 4 липня під російським комбінованим ударом опинився транспорт медичних екстрених служб, який прямував на виклики до постраждалих людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера Києва Віталія Кличка.

За його даними, щонайменше п’ять автомобілів швидкої допомоги були пошкоджені під час обстрілу. Йдеться про медичний транспорт, який уже працював на місцях влучань або рухався до епіцентрів руйнувань у різних районах столиці.

"У результаті нічної атаки ворога на столицю пошкоджені 5 автомобілів швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих мешканців Києва", - повідомив Кличко.

Він додав, що серед медиків швидкої допомоги поранених наразі немає.

Також мер Києва Віталій Кличко оприлюднив фото однієї з пошкоджених карет швидкої допомоги, яка постраждала під час нічної атаки російських дронів і ракет.

Атака по Києву: пошкоджені &quot;швидкі&quot;, які рятували людей

Атака РФ на Київ

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 17:15 через загрозу атаки дронів. Вона тривала до 19:24, однак уже о 20:00 сирени пролунали знову.

У ніч на 4 липня у Києві прогриміла серія потужних вибухів. Столиця перебувала під комбінованою атакою російських терористів: били балістикою та дронами.

За останніми даними, внаслідок сьогоднішньої комбінованої нічної атаки ворога постраждали 23 мешканці Києва. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці. Серед поранених - 10-річна дівчинка.

РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало все, що відомо про масовану комбіновану атаку Росії на столицю.

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