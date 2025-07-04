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Атака по Киеву: повреждены "скорые", которые спасали людей

Киев, Пятница 04 июля 2025 09:11
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Атака по Киеву: повреждены "скорые", которые спасали людей Фото: в столице из-за обстрела пострадал медицинский транспорт (facebook.com AMBULANCEZP)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 4 июля под российским комбинированным ударом оказался транспорт медицинских экстренных служб, который направлялся на вызовы к пострадавшим людям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.

По его данным, по меньшей мере пять автомобилей скорой помощи были повреждены во время обстрела. Речь идет о медицинском транспорте, который уже работал на местах попаданий или двигался к эпицентрам разрушений в разных районах столицы.

"В результате ночной атаки врага на столицу повреждены 5 автомобилей скорой помощи, которые выезжали на вызовы к пострадавшим жителям Киева", - сообщил Кличко.

Он добавил, что среди медиков скорой помощи раненых пока нет.

Также мэр Киева Виталий Кличко обнародовал фото одной из поврежденных карет скорой помощи, которая пострадала во время ночной атаки российских дронов и ракет.

Атака по Киеву: повреждены &quot;скорые&quot;, которые спасали людей

Атака РФ на Киев

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 17:15 из-за угрозы атаки дронов. Она продолжалась до 19:24, однако уже в 20:00 сирены прозвучали снова.

В ночь на 4 июля в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Столица находилась под комбинированной атакой российских террористов: били баллистикой и дронами.

По последним данным, в результате сегодняшней комбинированной ночной атаки врага пострадали 23 жителя Киева. 14 из них госпитализировали. Другим оказали помощь амбулаторно или на месте. Среди раненых - 10-летняя девочка.

РБК-Украина в отдельном материале собрало все, что известно о массированной комбинированной атаке России на столицу.

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