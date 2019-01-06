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Атака в Керченском проливе: пограничники РФ стреляли из пушки по украинским кораблям

Новости » Политика    06.01.2019 - 19:28
Атака в Керченском проливе: пограничники РФ стреляли из пушки по украинским кораблям
Фото: Керченский пролив (wikipedia.org)

Такие данные сообщил украинский военнопленный моряк Роман Мокряк

Во время акта агрессии в Керченском проливе пограничники Российской Федерации обстреляли украинские корабли из крупнокалиберного орудия, при этом выпустив около 1200 снарядов. Об этом сообщил адвокат Илья Новиков в эфире "Эхо Москвы", передает РБК-Украина.

Соответствующие данные ему сообщил его подзащитный - Роман Мокряк с "Бердянска" - один из военнопленных украинских моряков.

"Российская сторона пытается подавать ситуацию так, что "мы видели, что они нарушают границу, мы обязаны это прекратить"... Это "обязаны прекратить" вылилось в стрельбу из крупнокалиберной пушки (по кораблям ВМС Украины, - ред.). По наблюдениям моего подзащитного Романа Мокряка - было потрачено около 1200 снарядов", - сообщил Новиков и добавил, что украинские моряки чудом не погибли.

Также адвокат украинского моряка отметил, что огонь вел российский пограничный корабль "Изумруд". Украинские корабли, по словам Новикова, во избежание обстрела стали расходиться в море, и за "Бердянском" ушел один из пограничных кораблей РФ. Мокряк отмечает, что по нему попали по меньшей мере 4 раза.

"Эти попадания, которые зафиксировал экипаж. Возможно, будет проведена экспертиза и будет установлено, что их больше", - сказал он и добавил, что из этих четырех попаданий два были опасными.

Именно вследствие одного из них и получили ранения трое членов экипажа от осколков брони катера, который был пробит снарядом.

Напомним, по результатам опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения Польши, следует, что, по мнению поляков, важнейшим международным событием 2018 года был акт агрессии России против украинских кораблей в Азовском море.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Франции Эммануэль Макрон призвал Россию как можно скорее освободить задержанных украинских моряков и суда, захваченные РФ.

Подчеркнем, все 24 захваченных спецслужбами РФ у берегов оккупированного Крыма украинских военных моряков заявили следствию, что являются военнопленными. Российские власти предъявили захваченным украинским морякам обвинения в якобы незаконном пересечении границы.

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