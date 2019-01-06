Атака у Керченській протоці: прикордонники РФ стріляли з гармати по українських кораблях

Фото: Керченська протока (wikipedia.org)

Такі дані повідомив український військовополонений моряк Роман Мокряк

Під час акту агресії у Керченській протоці прикордонники Російської Федерації обстріляли українські кораблі з великокаліберної гармати, при цьому випустивши близько 1200 снарядів. Про це повідомив адвокат Ілля Новіков в ефірі "Ехо Москви", передає РБК-Україна.

Відповідні дані йому повідомив його підзахисний - Роман Мокряк з "Бердянська" - один з військовополонених українських моряків.

"Російська сторона намагається подавати ситуацію так, що "ми бачили, що вони порушують кордон, ми були зобов'язані це припинити"… Це "зобов'язані припинити" вилилося у стрілянину з великокаліберної гармати (по кораблях ВМС України, - ​​ред.). За спостереженнями мого підзахисного Романа Мокряка - було витрачено близько 1200 снарядів", - поінформував Новіков та додав, що українські моряки дивом не загинули.

Також адвокат українського моряка зазначив, що вогонь вів російський прикордонний корабель "Ізумруд". Українські кораблі, за словами Новікова, для уникнення обстрілу почали розходитися у морі, і за "Бердянськом" пішов один з прикордонних кораблів РФ. Мокряк зазначає, що по ньому влучили щонайменше 4 рази.

"Ці влучання, які зафіксував екіпаж. Можливо, буде проведено експертизу і буде встановлено, що їх більше", - сказав він та додав, що з цих чотирьох влучань два були небезпечними.

Саме внаслідок одного з них і зазнали поранень троє членів екіпажу від осколків броні катера, яку було пробито снарядом.

Нагадаємо, з результатів опитування, проведеного Центром дослідження громадської думки Польщі, випливає, що, на думку поляків, найважливішою міжнародною подією 2018 року був акт агресії Росії проти українських кораблів в Азовському морі.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Франції Еммануель Макрон закликав Росію якомога швидше звільнити затриманих українських моряків і судна, захоплені РФ.

Підкреслимо, всі 24 захоплених спецслужбами РФ біля берегів окупованого Криму українських військових моряків заявили слідству, що є військовополоненими. Російська влада пред'явила захопленим українським морякам звинувачення у нібито незаконному перетині кордону.