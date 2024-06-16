Атака хуситов на украинское судно: экипаж покинул борт

Экипаж украинского судна Verbena покинул борт через три дня после того, как его атаковали хуситы в Аденском заливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование Вооруженных Сил США в Twitter.

Экипаж судна подал сигнал бедствия, указав, что они покидают корабль. Судно Anna Meta отозвался, чтобы оказать помощь. Моряков уже транспортируют в безопасное место. "Экипаж покинул судно из-за продолжающихся пожаров и неспособности их контролировать", - говорится в сообщении. Американские военные добавляют, что иранский фрегат IRIN Jamaran был в восьми морских милях от судна Verbena, но не ответил на сигнал бедствия.