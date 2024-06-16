Атака хуситов на украинское судно: экипаж покинул борт
Экипаж украинского судна Verbena покинул борт через три дня после того, как его атаковали хуситы в Аденском заливе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование Вооруженных Сил США в Twitter.
Экипаж судна подал сигнал бедствия, указав, что они покидают корабль. Судно Anna Meta отозвался, чтобы оказать помощь. Моряков уже транспортируют в безопасное место.
"Экипаж покинул судно из-за продолжающихся пожаров и неспособности их контролировать", - говорится в сообщении.
Американские военные добавляют, что иранский фрегат IRIN Jamaran был в восьми морских милях от судна Verbena, но не ответил на сигнал бедствия.
Что известно об атаке на украинское судно
Напомним, 13 июня хуситы атаковали украинское судно Verbena в Аденском заливе. Боевики нанесли удар двумя противокорабельными крылатыми ракетами.
В результате атаки на судне возникли пожары. Один моряк был тяжело ранен, его эвакуировали.
Центральное командование Вооруженных сил США отмечает, что Verbena - это украинское грузовое судно под флагом Палау, принадлежавшее Польше. Балкер транспортировал строительные материалы из Малайзии в Италию.
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