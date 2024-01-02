ua en ru
Вт, 02 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Атака на Харків: вже відомо про понад 20 постраждалих, є жертва

Харків, Вівторок 02 січня 2024 08:55
UA EN RU
Атака на Харків: вже відомо про понад 20 постраждалих, є жертва Фото: через обстріл Харкова 2 січня вже понад 20 поранених, є загиблий (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через масований обстріл Харкова 2 січня вже відомо про понад 20 поранених. Ще одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"На цю хвилину - більше 20 постраждалих. Одна людина загинула", - розповів він.

Наслідки масованого обстрілу Харкова

За даними голови ОВА, близько 07:30 окупанти завдали ударів по центральній частині міста Харків, зокрема в Шевченківському районі.

"Вид ракет встановлюється", - додав Синєгубов.

Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загорання автомобілів.

Атака на Харків

Рано вранці 2 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Під масованим ударом вже опинилися Київ та Харків, вибухи лунають і в інших регіонах. Зокрема, в Харкові пролунало кілька вибухів. Пізніше стало відомо про те, що РФ завдала 4 ударів по центру міста. Спочатку повідомлялося про 6 постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков
NEWS
Україна під масованою атакою: що відомо на зараз
Україна під масованою атакою: що відомо на зараз
DAILY
Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році
РБК-Українаінформаційне агентство Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році