Атака на Харків: вже відомо про понад 20 постраждалих, є жертва

Через масований обстріл Харкова 2 січня вже відомо про понад 20 поранених. Ще одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"На цю хвилину - більше 20 постраждалих. Одна людина загинула", - розповів він.

Наслідки масованого обстрілу Харкова

За даними голови ОВА, близько 07:30 окупанти завдали ударів по центральній частині міста Харків, зокрема в Шевченківському районі.

"Вид ракет встановлюється", - додав Синєгубов.

Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загорання автомобілів.

Атака на Харків

Рано вранці 2 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Під масованим ударом вже опинилися Київ та Харків, вибухи лунають і в інших регіонах. Зокрема, в Харкові пролунало кілька вибухів. Пізніше стало відомо про те, що РФ завдала 4 ударів по центру міста. Спочатку повідомлялося про 6 постраждалих.