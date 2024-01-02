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Вибухи у Харкові: є "прильоти", почалися пожежі, є поранені

Харків, Вівторок 02 січня 2024 08:24
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Вибухи у Харкові: є "прильоти", почалися пожежі, є поранені Фото: РФ завдала чотирьох ударів по Харкову 2 січня, є постраждалі (facebook com)
Автор: Наталія Гурковська

Харків опинився під масованим ракетним ударом 2 січня. Наразі вже є дані про декілька "прильотів" по місту, почалися пожежі. Багато людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова, Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Дані про постраждалих

Зараз вже відомо про шістьох постраждалих.

"Наразі медики надають допомогу шістьом постраждалим", - розповів Синєгубов.

Чотири удари по місту

"Є кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови. Там зараз пожежа, на місце виїхали рятівники", - розповів Терехов.

Окупанти завдали як мінімум 4 удари по Харкову.

"Зокрема, по центральній частині міста. На цю хвилину - без постраждалих. Інформація оновлюється. Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів. Виникли пожежі", - зазначив Синєгубов.

Харків під масованим ракетним ударом

Перед цим Терехов повідомив про вибухи в Харкові. За словами голови ОВА, місто опинилося під масованим ракетним ударом. По всій Україні оголошена повітряна тривога.

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