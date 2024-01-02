Атака на Харьков: уже известно о более 20 пострадавших, есть жертва
Из-за массированного обстрела Харькова 2 января уже известно о более 20 раненых. Еще один человек погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"На данный момент - более 20 пострадавших. Один человек погиб", - рассказал он.
Последствия массированного обстрела Харькова
По данным главы ОВА, около 07:30 оккупанты нанесли удары по центральной части города Харьков, в частности в Шевченковском районе.
"Вид ракет устанавливается", - добавил Синегубов.
Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, есть возгорание автомобилей.
Атака на Харьков
Рано утром 2 января в Украине была объявлена воздушная тревога. Под массированным ударом уже оказались Киев и Харьков, взрывы раздаются и в других регионах. В частности, в Харькове прогремели несколько взрывов. Позже стало известно о том, что РФ нанесла 4 удара по центру города. Первоначально сообщалось о 6 пострадавших.
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