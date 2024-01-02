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Атака на Харьков: уже известно о более 20 пострадавших, есть жертва

Харьков, Вторник 02 января 2024 08:55
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Атака на Харьков: уже известно о более 20 пострадавших, есть жертва Фото: из-за обстрела Харькова 2 января уже более 20 раненых, есть погибший (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за массированного обстрела Харькова 2 января уже известно о более 20 раненых. Еще один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"На данный момент - более 20 пострадавших. Один человек погиб", - рассказал он.

Последствия массированного обстрела Харькова

По данным главы ОВА, около 07:30 оккупанты нанесли удары по центральной части города Харьков, в частности в Шевченковском районе.

"Вид ракет устанавливается", - добавил Синегубов.

Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, есть возгорание автомобилей.

Атака на Харьков

Рано утром 2 января в Украине была объявлена воздушная тревога. Под массированным ударом уже оказались Киев и Харьков, взрывы раздаются и в других регионах. В частности, в Харькове прогремели несколько взрывов. Позже стало известно о том, что РФ нанесла 4 удара по центру города. Первоначально сообщалось о 6 пострадавших.

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