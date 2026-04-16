Атака у дві хвилі, понад 700 цілей: як ППО відбила удар Росії

За добу російські окупанти випустили по Україні 703 повітряні цілі, серед яких 44 ракети та 659 безпілотників різних типів. Зафіксовано влучання 12 ракет і 20 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Як зазначається, атака тривала з 07:00 15 квітня до 07:00 16 квітня. За цей час російські війська здійснили дві хвилі комбінованих ударів із застосуванням ракет наземного та повітряного базування, а також ударних дронів.
Загалом радіотехнічні війська виявили та супроводили 703 повітряні цілі, зокрема:
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 07:30, ППО знищила або подавила 667 ворожих цілей, серед яких:
"Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях", - йдеться у повідомленні.
Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється.
Повітряні сили додали, що атака триває, в повітрі декілька ворожих БпЛА.
Другу добу поспіль росіяни завдають масованого комбінованого удару по Україні, застосовуючи балістичні та крилаті ракети, а також ударні "Шахеди".
Під атаками опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, де фіксуються жертви, поранені та руйнування.
У столиці внаслідок обстрілів загинули 4 людини, серед них дитина. Ще 54 особи отримали поранення.
У Харкові через удари виникло кілька пожеж, також повідомляється про постраждалих.
У Дніпрі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, спалахнули пожежі, є загиблі та поранені.
Також під ударом перебувала й Одеса. Російська окупаційна армія спочатку атакувала місто дронами, а потім балістичними ракетами. За даними місцевої влади, загинули 7 людей, ще 11 отримали поранення.
