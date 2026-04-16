UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Атака у дві хвилі, понад 700 цілей: як ППО відбила удар Росії

08:31 16.04.2026 Чт
2 хв
Є "прильоти" та падіння уламків збитих дронів та ракет
aimg Ірина Глухова
Фото: росіяни випустили по Україні 703 повітряні цілі (Getty Images)

За добу російські окупанти випустили по Україні 703 повітряні цілі, серед яких 44 ракети та 659 безпілотників різних типів. Зафіксовано влучання 12 ракет і 20 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Десятки поранених, під ударом Київ, Харків, Одеса і Дніпро. Що відомо про масований удар РФ

Як зазначається, атака тривала з 07:00 15 квітня до 07:00 16 квітня. За цей час російські війська здійснили дві хвилі комбінованих ударів із застосуванням ракет наземного та повітряного базування, а також ударних дронів.

Чим атакував ворог

Загалом радіотехнічні війська виявили та супроводили 703 повітряні цілі, зокрема:

  • 19 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
  • 20 крилатих ракет Х-101;
  • 5 крилатих ракет Іскандер-К;
  • 659 безпілотників типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інших типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала ППО

За попередніми даними станом на 07:30, ППО знищила або подавила 667 ворожих цілей, серед яких:

  • 19 крилатих ракет Х-101;
  • 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
  • 4 крилаті ракети Іскандер-К;
  • 636 БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів.

"Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях", - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється.

Повітряні сили додали, що атака триває, в повітрі декілька ворожих БпЛА.

Останній обстріл по Україні

Другу добу поспіль росіяни завдають масованого комбінованого удару по Україні, застосовуючи балістичні та крилаті ракети, а також ударні "Шахеди".

Під атаками опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, де фіксуються жертви, поранені та руйнування.

У столиці внаслідок обстрілів загинули 4 людини, серед них дитина. Ще 54 особи отримали поранення.

У Харкові через удари виникло кілька пожеж, також повідомляється про постраждалих.

У Дніпрі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, спалахнули пожежі, є загиблі та поранені.

Також під ударом перебувала й Одеса. Російська окупаційна армія спочатку атакувала місто дронами, а потім балістичними ракетами. За даними місцевої влади, загинули 7 людей, ще 11 отримали поранення.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППОПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніДрони