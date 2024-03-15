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Атака дронів у Вінницькій області: поліція показала відео

Фото: поліція показала відео з місця атаки дронів РФ на Вінницьку область 15 березня (facebook.com/dsnsvin)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували дронами-камікадзе Вінницьку область в ніч на 15 березня. Поліція показала відео з місця удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Внаслідок ворожої атаки загинув 52-річний чоловік, його 53-річна дружина померла у лікарні. Їх 26-річного сина вдалось дістати з-під завалів. Наразі йому надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Також у Тульчинському районі Вінницької області і пошкоджено легковий автомобіль, біля якого було двоє хлопців 16 та 17 років. Вони госпіталізовані.

Обстріл Вінницької області

У ніч на 15 березня російські війська знову атакували Україну, використавши дрони-камікадзе. Під час атаки один із дронів потрапив у житловий будинок у Вінницькій області.

Спочатку повідомлялося про трьох поранених людей, їх доправили до лікарні. Незабаром стало відомо про чотирьох постраждалих та одного загиблого. Вже втома 15 березня збільшилася кількість жертв.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ уточнювали, що Росія влаштувала по Україні комбінований удар по Україні, використавши не лише дрони, а й ракети. При цьому ППО збила 27 із 27 ворожих безпілотників.

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Вінницька область