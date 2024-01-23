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Атака дронів по Україні: РФ запустила кілька груп "Шахедів"

Вівторок 23 січня 2024 19:53
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Атака дронів по Україні: РФ запустила кілька груп "Шахедів" Фото: РФ запустила по Україні кілька груп "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники знову запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед" для повітряної атаки сьогодні ввечері, 23 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командування Повітряних сил ЗСУ.

Військові уточнили, що йдеться по кілька груп ворожих баражуючих боєприпасів

Було зафіксовано рух безпілотників противника у північному напрямку.

"Увага! Кілька груп "Шахедів" на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей! Напрямок руху - північний", - йдеться в оголошенні.

Також перед тим, близько 18:20, у Повітряних Силах інформували про загрозу застосування противником ударних дронів у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У вказаних областях оголошена повітряна тривога.

Атака дронів по Україні: РФ запустила кілька груп &quot;Шахедів&quot;

Розширення тривог

Близько 20:20 у Повітряних силах заявили про фіксацію чергової групи "Шахедів" з Херсонської області у напрямку Миколаївської області.

Також військові розповіли, що групи ворожих ударних дронів на Харківщині та Дніпропетровщині прямують у напрямку Полтавської області.

Атака дронів по Україні: РФ запустила кілька груп &quot;Шахедів&quot;

Знешкодження ворожих дронів

Раніше сьогодні повідомлялося, що у Дніпропетровській області вибухотехніки поліції знешкодили три ворожих дрони, один з яких атакував слідчо-оперативну групу поліції.

Тоді правоохоронці їхали на місце обстрілу у Марганецькій громаді, де внаслідок влучання російського дрона в цивільну автівку постраждали двоє дітей.

Нагадаємо, перед тим у Херсонській області правоохоронцям вдалось ліквідувати ворожий безпілотник за допомогою стрілецької зброї.

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