Атака дронів по Україні: РФ запустила кілька груп "Шахедів"
Російські загарбники знову запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед" для повітряної атаки сьогодні ввечері, 23 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командування Повітряних сил ЗСУ.
Військові уточнили, що йдеться по кілька груп ворожих баражуючих боєприпасів
Було зафіксовано рух безпілотників противника у північному напрямку.
"Увага! Кілька груп "Шахедів" на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей! Напрямок руху - північний", - йдеться в оголошенні.
Також перед тим, близько 18:20, у Повітряних Силах інформували про загрозу застосування противником ударних дронів у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
У вказаних областях оголошена повітряна тривога.
Розширення тривог
Близько 20:20 у Повітряних силах заявили про фіксацію чергової групи "Шахедів" з Херсонської області у напрямку Миколаївської області.
Також військові розповіли, що групи ворожих ударних дронів на Харківщині та Дніпропетровщині прямують у напрямку Полтавської області.
Знешкодження ворожих дронів
Раніше сьогодні повідомлялося, що у Дніпропетровській області вибухотехніки поліції знешкодили три ворожих дрони, один з яких атакував слідчо-оперативну групу поліції.
Тоді правоохоронці їхали на місце обстрілу у Марганецькій громаді, де внаслідок влучання російського дрона в цивільну автівку постраждали двоє дітей.
Нагадаємо, перед тим у Херсонській області правоохоронцям вдалось ліквідувати ворожий безпілотник за допомогою стрілецької зброї.
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