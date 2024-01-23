ua en ru
Вт, 23 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Атака дронов по Украине: РФ запустила несколько групп "Шахедов"

Вторник 23 января 2024 19:53
UA EN RU
Атака дронов по Украине: РФ запустила несколько групп "Шахедов" Фото: РФ запустила по Украине несколько групп "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики снова запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед" для воздушной атаки сегодня вечером, 23 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командования Воздушных сил ВСУ.

Военные уточнили, что речь идет о нескольких группах вражеских барражирующих боеприпасов.

Было зафиксировано движение беспилотников противника в северном направлении.

"Внимание! Несколько групп "Шахедов" на границе Донецкой и Днепропетровской областей! Направление движения - северное", - говорится в объявлении.

В указанных областях объявлена воздушная тревога.

Новость дополняется...

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
воздушная тревога Атака дронов
NEWS
Был в плену. Кто такой Иван Федоров, который возглавит Запорожскую ОВА
Был в плену. Кто такой Иван Федоров, который возглавит Запорожскую ОВА
DAILY
Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск