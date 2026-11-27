У ніч на 27 листопада дрони атакували російський Єфремов у Тульській області. Пошкоджено місцеву ТЕЦ, яка постачає енергію заводу, що виробляє компоненти для ракетного палива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання ASTRA.
Читачі ASTRA повідомили про вибухи в місті та звуки дронів. Також, за їхніми словами, у Єфремові зникло опалення.
У Тульській області перед цим оголосили небезпеку атаки безпілотників. Проте мешканці Єфремова скаржилися, що повітряної тривоги не було, і вони буквально прокинулися від роботи ППО та "бавовни".
OSINT-аналітик видання за відео встановив, що один із вибухів пролунав у районі Єфремовської ТЕЦ на вулиці Заводській.
Станція працює з 1933 року, переважно на природному газі. Вона виробляє електроенергію та тепло для міста і місцевих промислових підприємств.
Серед них - Єфремовський завод синтетичного каучуку, який виробляє компоненти для ракетного палива.
Раніше читачі ASTRA повідомляли, що атаки зазнав і сам завод. За їхніми словами, останнім часом туди "часто прилітає", хоча офіційно про це не повідомляли.
Нагадаємо, вперше Сили оборони уразили Єфремовський завод синтетичного каучуку в ніч на 24 грудня 2025 року. Тоді Генштаб повідомив, що підприємство виробляє складові твердого ракетного палива та пластичних вибухових речовин.
Вдруге завод потрапив під удар у ніч на 25 вересня 2026 року разом із ще двома оборонними підприємствами РФ. За даними Генштабу, Єфремовський завод і "Воронежсинтезкаучук" виготовляють компоненти для ракетного палива, зокрема для "Іскандерів".
Згодом у ГУР розкрили дані про 23 підприємства, залучені до виробництва ракет для російських комплексів "Панцирь". Близько третини з них не перебувають під санкціями жодної країни.