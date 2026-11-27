Читачі ASTRA повідомили про вибухи в місті та звуки дронів. Також, за їхніми словами, у Єфремові зникло опалення.

У Тульській області перед цим оголосили небезпеку атаки безпілотників. Проте мешканці Єфремова скаржилися, що повітряної тривоги не було, і вони буквально прокинулися від роботи ППО та "бавовни".

OSINT-аналітик видання за відео встановив, що один із вибухів пролунав у районі Єфремовської ТЕЦ на вулиці Заводській.

Станція працює з 1933 року, переважно на природному газі. Вона виробляє електроенергію та тепло для міста і місцевих промислових підприємств.

Серед них - Єфремовський завод синтетичного каучуку, який виробляє компоненти для ракетного палива.

Раніше читачі ASTRA повідомляли, що атаки зазнав і сам завод. За їхніми словами, останнім часом туди "часто прилітає", хоча офіційно про це не повідомляли.