В ночь на 27 ноября дроны атаковали русский Ефремов в Тульской области. Повреждена местная ТЭЦ, поставляющая энергию завода, производящего компоненты для ракетного топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание ASTRA .
Читатели ASTRA сообщили о взрывах в городе и звуках дронов. Также, по их словам, у Ефрема исчезло отопление.
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников. Однако жители Ефремова жаловались, что воздушной тревоги не было, и они буквально очнулись от работы ПВО и "хлопка".
OSINT-аналитик издания за видео установил, что один из взрывов прогремел в районе Ефремовской ТЭЦ на улице Заводской.
Станция работает с 1933 года, преимущественно на природном газе. Она производит электроэнергию и тепло для города и местных промышленных предприятий.
Среди них - Ефремовский завод синтетического каучука, производящий компоненты для ракетного топлива.
Ранее читатели ASTRA сообщали, что атаку подвергся и сам завод. По их словам, в последнее время туда "часто прилетает", хотя официально об этом не сообщалось.
Напомним, впервые Силы обороны поразили Ефремовский завод синтетического каучука в ночь на 24 декабря 2025 года. Тогда Генштаб сообщил, что предприятие производит составляющие жесткого ракетного топлива и пластических взрывчатых веществ.
Второй раз завод попал под удар в ночь на 25 сентября 2026 года вместе с еще двумя оборонными предприятиями РФ. По данным Генштаба, Ефремовский завод и "Воронежсинтезкаучук" производят компоненты для ракетного топлива , в частности для "Искандеров".
Впоследствии в ГУР раскрыли данные о 23 предприятиях , привлеченных к производству ракет для российских комплексов "Панцирь". Около трети из них не находятся под санкциями ни одной страны.