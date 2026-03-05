Атака дронів з шести напрямків, близько 100 - "Шахедів": деталі удару по Україні

У ніч на 5 березня російські окупанти атакували Україну безпілотниками з п'яти напрямків. Близько 100 із них становили саме дрони-камікадзе "Шахеди".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, атака розпочалася з 18:30 4 березня.
Росія застосувала 155 ударних безпілотників різних типів, зокрема:
Близько 100 із них становили саме дрони-камікадзе типу "Шахед".
Запуски здійснювалися з напрямків Брянська, Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська (РФ), а також з Гвардійського і Чауди у тимчасово окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали:
За попередніми даними станом на 08:00, сили ППО збили або подавили 136 ворожих безпілотників.
Водночас зафіксовано влучання 18 ударних дронів у восьми локаціях. Крім того, падіння уламків збитих БпЛА сталося ще у трьох місцях.
"Атака триває, в повітряному просторі перебувають кілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - повідомили у Повітряних силах.
Нагадаємо, вчора зранку російський ударний "Шахед" атакував пасажирський потяг на вокзалі у Миколаєві. Після влучання один із вагонів повністю охопило сильною пожежею, постраждав чоловік.
Згодом у ДСНС показали кадри наслідків атаки РФ.
Також стало відомо, що сьогодні, 5 березня, на території Дніпропетровської області внесено тимчасові зміни до розкладу приміського залізничного сполучення.
Варто додати, що протягом зими Україна пережила 14 масованих комбінованих атак з боку російських військ. По країні випустили понад 700 ракет різних типів та тисячі дронів.