Атака дронів з шести напрямків, близько 100 - "Шахедів": деталі удару по Україні

08:24 05.03.2026 Чт
2 хв
Є влучання 18 безпілотників на 8 локаціях
aimg Ірина Глухова
Фото: РФ вночі запустила по Україні 155 дронів, близько 100 із них - "Шахеди" (Getty Images)

У ніч на 5 березня російські окупанти атакували Україну безпілотниками з п'яти напрямків. Близько 100 із них становили саме дрони-камікадзе "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: РФ змінила тактику запусків "Шахедів": як Україна адаптується до нових загроз

Скільки дронів запустила РФ

За даними військових, атака розпочалася з 18:30 4 березня.

Росія застосувала 155 ударних безпілотників різних типів, зокрема:

  • Shahed;
  • "Гербера";
  • "Італмас";
  • безпілотники інших типів.

Близько 100 із них становили саме дрони-камікадзе типу "Шахед".

Запуски здійснювалися з напрямків Брянська, Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська (РФ), а також з Гвардійського і Чауди у тимчасово окупованому Криму.

Як працювала українська ППО

Повітряний напад відбивали:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби;
  • підрозділи безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, сили ППО збили або подавили 136 ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 18 ударних дронів у восьми локаціях. Крім того, падіння уламків збитих БпЛА сталося ще у трьох місцях.

"Атака триває, в повітряному просторі перебувають кілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - повідомили у Повітряних силах.

Обстріли РФ та наслідки

Нагадаємо, вчора зранку російський ударний "Шахед" атакував пасажирський потяг на вокзалі у Миколаєві. Після влучання один із вагонів повністю охопило сильною пожежею, постраждав чоловік.

Згодом у ДСНС показали кадри наслідків атаки РФ.

Також стало відомо, що сьогодні, 5 березня, на території Дніпропетровської області внесено тимчасові зміни до розкладу приміського залізничного сполучення.

Варто додати, що протягом зими Україна пережила 14 масованих комбінованих атак з боку російських військ. По країні випустили понад 700 ракет різних типів та тисячі дронів.

