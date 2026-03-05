Атака дронів з шести напрямків, близько 100 - "Шахедів": деталі удару по Україні

Скільки дронів запустила РФ

За даними військових, атака розпочалася з 18:30 4 березня.

Росія застосувала 155 ударних безпілотників різних типів, зокрема:

Shahed;

"Гербера";

"Італмас";

безпілотники інших типів.

Близько 100 із них становили саме дрони-камікадзе типу "Шахед".

Запуски здійснювалися з напрямків Брянська, Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська (РФ), а також з Гвардійського і Чауди у тимчасово окупованому Криму.

Як працювала українська ППО

Повітряний напад відбивали:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи радіоелектронної боротьби;

підрозділи безпілотних систем;

мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, сили ППО збили або подавили 136 ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 18 ударних дронів у восьми локаціях. Крім того, падіння уламків збитих БпЛА сталося ще у трьох місцях.

"Атака триває, в повітряному просторі перебувають кілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - повідомили у Повітряних силах.