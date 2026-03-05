Атака дронов с шести направлений, около 100 - "Шахедов": детали удара по Украине

В ночь на 5 марта российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками с пяти направлений. Около 100 из них составляли именно дроны-камикадзе "Шахеды".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, атака началась с 18:30 4 марта.
Россия применила 155 ударных беспилотников различных типов, в частности:
Около 100 из них составляли именно дроны-камикадзе типа "Шахед".
Запуски осуществлялись с направлений Брянска, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска (РФ), а также из Гвардейского и Чауды во временно оккупированном Крыму.
Воздушное нападение отражали:
По предварительным данным по состоянию на 08:00, силы ПВО сбили или подавили 136 вражеских беспилотников.
В то же время зафиксировано попадание 18 ударных дронов в восьми локациях. Кроме того, падение обломков сбитых БпЛА произошло еще в трех местах.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - сообщили в Воздушных силах.
Напомним, в течение зимы Украина пережила 14 массированных комбинированных атак со стороны российских войск. По стране выпустили более 700 ракет различных типов и тысячи дронов.