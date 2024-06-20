Атака дронів СБУ: пожежу на нафтобазі в Ростовській області не можуть загасити другий день

Нагадаємо, у ніч на 18 червня безпілотники атакували нафтобазу в місті Азов Ростовській області. В результаті спалахнули резервуари із нафтопродуктами. За даними МНС РФ, площа пожежі становила 5 тисяч кубічних метрів.

Джерело РБК-Україна повідомило, що атаку організувала Служба безпеки України.

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