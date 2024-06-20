Атака дронов СБУ: пожар на нефтебазе в Ростовской области не могут потушить второй день

Напомним, в ночь на 18 июня беспилотники атаковали нефтебазу в городе Азов Ростовской области. В результате вспыхнули резервуары с нефтепродуктами. По данным МЧС РФ, площадь пожара составила 5 тысяч кубических метров.

Источник РБК-Украина сообщил, что атаку организовала Служба безопасности Украины.

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