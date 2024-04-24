Атака дронів на РФ: у Липецьку впав безпілотник, у Смоленській області горить нафтобаза

Атаки дронів на РФ

На території РФ суттєво почастішали випадки різноманітних пожеж та вибухів, які часто пояснюють атаками безпілотників. Вони відбуваються у різних регіонах, проте частіше на відповідні "нальоти" розповідають представники влади у прикордонних з Україною областях.

Так, у ніч на 24 квітня у Воронезькій області по дронах працювали сили протиповітряної оборони. На території одного з селищ міського типу загорілося приватне домобудівництво.

У ніч на 23 квітня влада Бєлгородської області заявляла про атаку ударних дронів по місту і району.

В ніч проти 20 квітня, безпілотники атакували відразу вісім областей Росії. Внаслідок роботи ППО спалахнули пожежі та була пошкоджена низка об'єктів енергетичної інфраструктури.

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